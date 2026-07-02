Італія

Туринський клуб розглядає Браяна Броббі як головну альтернативу Рандалю Коло-Муані, якщо трансфер француза з ПСЖ зірветься.

Центральний нападаючий Сандерленда та збірної Нідерландів Браян Броббі зацікавив Ювентус.

За інформацією джерела, Ювентус вивчає можливість трансферу 24-річного форварда, оскільки клуб розглядає альтернативні варіанти Рандалю Коло-Муані. Італійський гранд як і раніше вважає француза пріоритетною ціллю, але Броббі — перший кандидат на заміну, якщо угода з ПСЖ не відбудеться.

Броббі непогано проявив себе на поточному чемпіонаті світу. У складі збірної Нідерландів форвард забив три м'ячі в чотирьох зустрічах. Однак команда вже залишила мундіаль.

Ринкова ціна Броббі, за даними порталу Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро.