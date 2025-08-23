Італія

Угода розраховна на один рік — вона передбачає право викупу гравця.

Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Вольфсбурга Астером Вранксом.

Орендна угода з 22-річним бельгійцем розрахована до кінця сезону і включає опцію викупу футболіста.

Минулого сезону Вранкс провів 15 поєдинків без результативних дій.

Новий сезон у Серії А Сассуоло розпочне матчем проти Наполі – гра відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 19:30.