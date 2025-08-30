Італія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках другого туру італійської Серії А-2025/26 Болонья приймала Комо, тоді як Аталанта гостювала в Парми.

Гол Ріккардо Орсоліні в другому таймі матчу на Стадіо Ренато Даль'Ара приніс Болоньї звитягу над Комо.

Болонья — Комо 1:0

Гол: Орсоліні, 59

Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік (Лукумі, 46), Геггем, Лікоянніс (Міранда, 83) — Фройлер, Моро (Побега, 65) — Орсоліні, Фаббіан (Одгор, 65), Камб'ягі — Кастро (Даллінга, 75)

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Смолчич, 27), Рамон, Кемпф, Вальє — Перроне (Роберто, 46), Да Кунья (Батуріна, 80) — Войвода (Кюн, 57), Пас, Родрігес — Дувікас (Мората, 57)

Попередження: Камб'ягі, Вітік, Лукумі, Побега — Перроне, Смолчич, Рамон

Аталанта з Пармою обмінялися голами Маріо Пашалича й Патріка Кутроне в другій половині протистояння на Стадіо Енніо Тардіні.

Парма — Аталанта 1:1

Голи: Кутроне, 85 — Пашалич, 79

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Левік, Бернабе (Естевес, 90+2), Кейта (Ордоньєс, 81), Валері — Алмквіст (Орістаніо, 56), Серенсен (Кутроне, 81) — Пеллегріно

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Брешіаніні, 88), Гін, Джимсіті — Белланова, де Рон, Пашалич, Залевські (Дзаппакоста, 64) — Де Кетеларе, Мальдіні (К. Сулемана, 65) — Скамакка (Крстович, 64)

Попередження: Валенті, Орістаніо — Гін, де Рон

Зазначимо, що сьогодні ж, 30 серпня, о 21:45 за Києвом розпочнуться поєдинки Наполі — Кальярі та Піза — Рома.