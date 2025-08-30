Італія

Артем Довбик вийшов на поле у другому таймі матчу проти Пізи.

У другому турі чемпіонату Італії Серії А Рома здобула мінімальну перемогу над Пізою — 1:0. Єдиний гол у матчі забив Матіас Суле на 55-й хвилині після точної передачі Евана Фергюсона. Український нападник Артем Довбик вийшов на поле на 73-й хвилині, замінивши Фергюсона, і провів на полі активний відрізок часу, зробивши 13 дотиків до м’яча та один удар по воротах.

Перший тайм пройшов без голів, але Піза створила кілька гострих моментів, які вдало нейтралізував воротар Роми. Після цієї перемоги Рома набрала шість очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці.

Піза — Рома 0:1

Гол: Суле, 55

Піза: Шемпер — Лусуарді (Калабрезі, 64), Караччоло, Канестреллі — Туре, Марін (Стенгс, 83), Ебішер, Ангорі (Леріс, 83) — Морео (Нзола, 65), Трамоні (Куадрадо, 64) — Мейстер

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Веслі, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле, — — Фергюсон

Попередження: Марін — Фергюсон

У паралельному матчі чемпіон Італії Наполі на останніх хвилинах вирвав перемогу в Кальярі — 1:0. Гол перемоги забив Франсіс Ангісса на 90+5-й хвилині, оформивши результативний удар після швидкої атаки. Ця перемога дозволила Наполі очолити турнірну таблицю Серії А.

Наступного туру Рома зіграє проти Торіно, а Піза зустрінеться з Удінезе.

Наполі — Кальярі 1:0

Гол: Ангісса, 90+5

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Буонджорно, 68), Спінаццола (Олівера, 81) — Лоботка — Політано, Ангісса, Де Брюйне (Ланг, 81), Мактоміней — Лукка (Амброзіно, 75)

Кальярі: Капріле — Луперто, Міна, Оберт — Дзаппа (Лувумбу, 58), Дейола, Праті (Гаетано, 65), Адопо, Палестра (Ді Пардо, 83) — Фолоруншо (Ідріссі, 83) — Еспозіто (Бореллі, 66)

Попередження: Брюйне — Дзаппа