"Россонері" зменшили зарплатний фонд на сезон-2025/26.
Крістофер Нкунку та А, Мілан
05 вересня 2025, 23:57
Сезон-2025/26 для Мілана розпочинається з важливих змін не лише на спортивному, а й на економічному рівні.
Як повідомляє Calcio e Finanza, загальний фонд зарплат гравців італійського клубу дещо зменшився у порівнянні з попереднім сезоном.
У 2024/25 році Мілан витратив на зарплати гравців близько 69,7 млн євро нетто (приблизно 105,1 млн євро брутто). У сезоні-2025/26 очікується, що зарплатний фонд складе близько 63,9 млн євро нетто (104,5 млн євро брутто), що на 0,6 млн євро менше (-0,6%).
Найвищі зарплати отримують Рафаель Леау, Кристофер Нкунку та Адрієн Рабьо — по 5 млн євро нетто за сезон. По 4 млн євро отримують Рубен Лофтус-Чік, Ісмаель Беннасер, Дівок Орігі та Крістіан Пулішич. Молоді гравці та резервісти мають значно менші контракти — від 0,3 до 3,5 млн євро нетто.
Список зарплат гравців Мілана на сезон-2025/26 (нетто, у мільйонах євро) за даними Calcio e Finanza:
Рафаель Леау — 5
Нкунку — 5
Рабьо — 5
Лофтус-Чік — 4
Ісмаель Беннасер — 4
Орігі — 4
Пулішич — 4
Модрич — 3,5
Томорі — 3,5
Фофана — 3
Меньян — 2,8
Яшарі — 2,5
Річчі — 2,5
Хіменес — 2,5
Еступіньян — 2,5
Габбія — 2
Павлович — 1,7
Де Вінтер — 1,7
Салемакерс — 1,3
Атекхаме — 1
Адлі — 0,8
Террачано — 0,8
Одогу — 0,5
Торріані — 0,3