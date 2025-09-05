Італія

"Россонері" зменшили зарплатний фонд на сезон-2025/26.

Сезон-2025/26 для Мілана розпочинається з важливих змін не лише на спортивному, а й на економічному рівні.

Як повідомляє Calcio e Finanza, загальний фонд зарплат гравців італійського клубу дещо зменшився у порівнянні з попереднім сезоном.

У 2024/25 році Мілан витратив на зарплати гравців близько 69,7 млн євро нетто (приблизно 105,1 млн євро брутто). У сезоні-2025/26 очікується, що зарплатний фонд складе близько 63,9 млн євро нетто (104,5 млн євро брутто), що на 0,6 млн євро менше (-0,6%).

Найвищі зарплати отримують Рафаель Леау, Кристофер Нкунку та Адрієн Рабьо — по 5 млн євро нетто за сезон. По 4 млн євро отримують Рубен Лофтус-Чік, Ісмаель Беннасер, Дівок Орігі та Крістіан Пулішич. Молоді гравці та резервісти мають значно менші контракти — від 0,3 до 3,5 млн євро нетто.

Список зарплат гравців Мілана на сезон-2025/26 (нетто, у мільйонах євро) за даними Calcio e Finanza:

Рафаель Леау — 5

Нкунку — 5

Рабьо — 5

Лофтус-Чік — 4

Ісмаель Беннасер — 4

Орігі — 4

Пулішич — 4

Модрич — 3,5

Томорі — 3,5

Фофана — 3

Меньян — 2,8

Яшарі — 2,5

Річчі — 2,5

Хіменес — 2,5

Еступіньян — 2,5

Габбія — 2

Павлович — 1,7

Де Вінтер — 1,7

Салемакерс — 1,3

Атекхаме — 1

Адлі — 0,8

Террачано — 0,8

Одогу — 0,5

Торріані — 0,3