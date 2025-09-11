Італія

Португальцю сподобався експеримент Аллегрі.

Один з лідерів італійського Мілана Рафа Леан висловився про гру на позиції центрфорварда. Цитує португальського гравця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я добре знаю цю позицію. Аллегрі тренував великих гравців і знає, як мене задіяти. Я готовий грати на вістрі атаки та приносити користь Мілану.

Я вінгер, але, граючи ближче до воріт суперника, я міг би більше забивати та допомагати команді. Мені подобається грати на позиції "дев'ятки", — заявив Леан.

Зазначимо, що єдиний офіційний матч цього сезону Рафа Леан провів якраз на позиції центрфорварда у кубковому матчі проти Барі (2:0). В тій зустрічі він відзначився забитим м'ячем, але вже за декілька хвилин отримав травму через яку досі залишається без футболу.