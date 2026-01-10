Італія

Зайві кошти бразильцям точно знадобляться.

Бразильський Фламенгу цієї зими отримав заборону від ФІФА на підписання нових футболістів через наявність заборгованості за одне з попередніх придбань, тож наразі "чорно-білі" мають знайти додаткове джерело для прибутку.

Таким можна буде вважати перехід центрального захисника Давіда Рікарду до італійського Торіно, якщо сторонам удасться дійти спільного бачення на цей трансфер.

"Бики" зі свого боку крок зробили — пропозиція в 5 млн євро + 1 млн євро вже надійшла бразильському клубу, а гравець отримав проєкт контракту до 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За минулий рік на рахунку 23-річного виконавця 29 матчів, один гол та один асист.