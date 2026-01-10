Італія

Клуби домовилися про оренду з опцією викупу, рішення гравця очікують до понеділка.

Рома очікує фінальну відповідь нападника мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі щодо переходу до римського клубу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "вовки" вже досягли повної домовленості з "матрацниками про оренду 25-річного італійського форварда з опцією викупу. Сторони також мають джентльменську угоду, згідно з якою опція буде активована наприкінці сезону.

Римляни заздалегідь підготували всі організаційні моменти: клуб уже запланував переліт гравця та медичний огляд, щоб оперативно завершити трансфер одразу після отримання згоди самого футболіста. Очікується, що остаточне "так" від Распадорі може надійти вже до понеділка.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядала різні формати угоди, включно з можливим обміном за участю українця Артема Довбика, однак у підсумку клуби зійшлися на класичній оренді з правом викупу. Повідомлялося, що сума має скласти близько 20 млн євро.

У поточному сезоні Джакомо Распадорі провів 15 матчів за Атлетіко (424 хвилини), забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.