Грецький захисник не входить до ключових планів Джан П’єро Гасперіні.

Лівий захисник Роми Костас Цимікас, права на якого належать Ліверпулю, може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, одразу два клуби англійської Прем’єр-ліги проявляють інтерес до 29-річного грека. Наразі Цимікас виступає за Рому на правах оренди, однак не є ключовим гравцем у планах головного тренера римлян Джан П’єро Гасперіні.

З огляду на це, Рома готова розглянути варіант із достроковим припиненням орендної угоди футболіста вже в січні.

У поточному сезоні Цимікас провів 13 матчів за Рому в усіх турнірах, віддав 1 результативну передачу та сумарно відіграв 525 хвилин на полі.