Італія

Фантастичний хорват.

40-річний автор переможного голу у ворота Болоньї в складі Мілана Лука Модрич прокоментував свій історичний гол. Його слова наводить DAZN.

"Сподіваюся, наступного разу ти не будеш нагадувати мені про мій вік... Жартую. Гольова передача Алексіса (Салемакерса — прим.) була дуже хорошою.

Ми боролися як команда. Від матчу до матчу ми будемо додавати, краще пізнаючи один одного і посилюючи склад за рахунок тих, хто покине лазарет.

Ми перемогли, і це найголовніше. Тепер ми зосереджені на наступному матчі", — заявив Модрич.

Раніше повідомлялося, що Модрич встановив рекорд Серії А.