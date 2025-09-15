Фантастичний хорват.
Лука Модрич, getty images
15 вересня 2025, 21:18
40-річний автор переможного голу у ворота Болоньї в складі Мілана Лука Модрич прокоментував свій історичний гол. Його слова наводить DAZN.
"Сподіваюся, наступного разу ти не будеш нагадувати мені про мій вік... Жартую. Гольова передача Алексіса (Салемакерса — прим.) була дуже хорошою.
Ми боролися як команда. Від матчу до матчу ми будемо додавати, краще пізнаючи один одного і посилюючи склад за рахунок тих, хто покине лазарет.
Ми перемогли, і це найголовніше. Тепер ми зосереджені на наступному матчі", — заявив Модрич.
Раніше повідомлялося, що Модрич встановив рекорд Серії А.