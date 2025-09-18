Італія

Італійський фахівець розставив всі крапки над "і".

Голова правління італійської Монци Адріано Галліані висловився про чутки, які пов'язують його з поверненням в Мілан. Його слова наводить AGI.

"Абсолютна брехня. Я вболіваю за Мілан. Я провів у клубі 31 рік. Я приходив на Сан-Сіро, щоб вболівати за Мілан і підтримувати свою улюблену команду. Завжди так робив усі ці роки. З берлусконі ми продали Мілан у 2017 році. З того часу минуло вісім років. Я завжди продовжував дивитися матчі Мілана, якщо це дозволяють ігри Монци.

Модрич — чемпіон. У неділю я сидів поруч з тренером збірної Гаттузо та іншими колишніми гравцями Мілана, такими як Амброзіні, і сказав їм, що він професор, як Пірло. Раніше говорили, що Андреа один з тих гравців, заради яких варто відвідати стадіон", — заявив Галліана.

Нагадаємо, Адріано Галліані з 1986 по 2017 рр. обіймав посаду віце-президента італійського Мілана. За цей час "россонері" вісім разів вигравали чемпіонат Італії та здобули п'ять кубків Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Галліані на шляху повернення до Мілана.