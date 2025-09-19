Італія

Непрості три очки для "сардинців".

У поєдинку 4-го туру Серії A Кальярі на виїзді обіграв Лечче з рахунком 2:1.

Господарі розпочали матч активно та вже на 5-й хвилині вийшли вперед завдяки точному удару Габріеля. Проте Андреа Белотті взяв гру на себе: спершу зрівняв рахунок на 33-й хвилині, а після перерви реалізував пенальті, оформивши дубль.

Лечче намагався відігратися, але оборона гостей на чолі з Луперто та Міною впоралася з тиском. Кальярі втримав перевагу і здобув другу перемогу в сезоні.

Лечче — Кальярі 1:2

Голи: Габріель, 5 - Белотті, 33, 71 (пен)

Лечче: Фальконе — Гашпар — Куассі, Габріель, Галло (Ндаба, 46) — Кулібалі, Рамадані — Сала (Каба, 46) — П'єротті (Ндрі, 80), Штулич, Соттіль

Кальярі: Капріле — Міна, Луперто — Палестра, Оберт — Адопо (Дзаппа, 73), Праті (Гаетано, 60), Фолоруншо — Дейола (Маццітеллі, 86), Еспозіто (Фелічі, 60) — Белотті (Киличсой, 72)

Попередження: Габріель, Кулібалі — Еспозіто, Праті, Оберт