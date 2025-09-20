Італія

Гасперіні поки не бачить українця в команді.

Колишній нападник італійської Фіорентини та шотландського Глазго Рейнджерс Лоренцо Аморузо висловився про нападника римської Роми Артема Довбика. Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Якщо Рома буде швидкою, вона досягне результату. Мені здається дивним, що вони не хочуть зробити ставку на Довбика, адже він не став провалом у минулому сезоні. Я думаю, що він ідеально підходить Гасперіні.

Якщо Рома гратиме повільно, вона точно стане більш передбачуваною командою. Лаціо втратив важливих гравців, і вони не посилилися влітку, тому знайти правильне рішення у такій ситуації важче. Тепер настає римське дербі, але воно не підпорядковується жодній логіці. В цьому матчі може статися, що завгодно", – сказав Аморузо.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 33 хвилини в двох матчах Серії А.