Італія

Варді та Пайєро залишаються поза грою, але Барб’єрі готовий до повернення.

Головний тренер Кремонезе Давіде Нікола підтвердив, що Джеймі Варді та Мартін Пайєро не зможуть взяти участь у найближчій грі проти Парми.

Кремонезе стартував у Серії А впевнено — після перемог над Міланом та Сассуоло команда зіграла внічию у Вероні. У тому матчі Варді дебютував у чемпіонаті, проте отримав м’язове пошкодження. Поза грою також залишаються Жеремі Сарм’єнто та Мартін Пайєро.

"Ми хочемо, щоб Варді та Сарм’єнто якомога швидше адаптувалися, але мусимо бути обережними. Вони продовжать індивідуальну програму підготовки, щоб уникнути ризику рецидиву", — пояснив Нікола на пресконференції. Також, за його словами, Пайєро наразі готовий приблизно на 80% і може повернутися вже наступного тижня. Доброю новиною для команди є повернення Барб’єрі після тривалої перерви.

Водночас наставник спробував зняти тиск із Кремонезе і віддати статус фаворита супернику: "Я вивчав Парму, і ця команда має зовсім інші завдання. Вони не боротимуться за виживання. У них є сильний склад, значні інвестиції та хороший тренер Карлос Куеста, який надав команді чітку тактичну ідентичність".