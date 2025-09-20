Команди обмінялися голами ще до перерви та поділили очки.
ВЕРОНА-ювентус, GETTY IMAGES
20 вересня 2025, 21:15
У четвертому турі чемпіонату Італії Верона вдома приймала Ювентус. Матч завершився унічию з рахунком 1:1.
На 19-й хвилині Франсішку Консейсау вивів туринців уперед, однак ще до перерви господарі відновили паритет — Гіфт Орбан реалізував пенальті на 44-й хвилині.
У другому таймі обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але захист і воротарі діяли впевнено. Зрештою суперники розійшлися миром.
Після цього результату Ювентус набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю Серії А. Верона ж має 3 бали й перебуває на 15-й позиції.
Верона — Ювентус 1:1
Голи: Орбан, 44 (пен) - Консейсан, 19
Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Фресе — Бельгалі, Сердар (Сантьяго, 90), Акпа-Акпро (Ньясс, 77), Бернед, Брадарич — Жоване (Сарр, 63), Орбан
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Келлі — Маріу, Локателлі (Копмейнерс, 46), Тюрам (Аджич, 57), Камб'язо — Консейсан (Девід, 70), Їлдиз — Влахович (Опенда, 57)
Попередження: Акпа-Акпро, Орбан, Бернед — Гатті, Келлі, Копмейнерс