Італія

Команди обмінялися голами ще до перерви та поділили очки.

У четвертому турі чемпіонату Італії Верона вдома приймала Ювентус. Матч завершився унічию з рахунком 1:1.

На 19-й хвилині Франсішку Консейсау вивів туринців уперед, однак ще до перерви господарі відновили паритет — Гіфт Орбан реалізував пенальті на 44-й хвилині.

У другому таймі обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але захист і воротарі діяли впевнено. Зрештою суперники розійшлися миром.

Після цього результату Ювентус набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю Серії А. Верона ж має 3 бали й перебуває на 15-й позиції.

Верона — Ювентус 1:1

Голи: Орбан, 44 (пен) - Консейсан, 19

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Фресе — Бельгалі, Сердар (Сантьяго, 90), Акпа-Акпро (Ньясс, 77), Бернед, Брадарич — Жоване (Сарр, 63), Орбан

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Келлі — Маріу, Локателлі (Копмейнерс, 46), Тюрам (Аджич, 57), Камб'язо — Консейсан (Девід, 70), Їлдиз — Влахович (Опенда, 57)

Попередження: Акпа-Акпро, Орбан, Бернед — Гатті, Келлі, Копмейнерс