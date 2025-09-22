Італія

"Вовки" в останніх матчах кращі за "орлів".

В рамках четвертого туру італійської Серії А римська Рома на Стадіо Олімпіко здобула мінімальну перемогу над Лаціо (1:0) в "Derby della Capitale".

Таким чином, "вовки" п'ять матчів поспіль не знають гіркоти поразок у протистоянні з "орлами" в чемпіонаті Італії.

Востаннє Лаціо перемагав Рому в Серії А у березні 2023 року, завдяки єдиному забитому м'ячу Маттіа Дзакканьї. Після цього були три перемоги Роми і дві нічиї.

Зазначимо, що "вовки" після перемоги в дербі розташувалися на четвертому місці в турнірній таблиці італійської першості, тоді як "орли" після чотирьох зіграних матчів набрали лише три очки та посідають 13 сходинку.