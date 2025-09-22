Італія

Тренер Лаціо прокоментував мінімальну поразку від Роми у Серії А.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі висловив розчарування після поразки від Роми з рахунком 0:1 у чемпіонаті Італії.

— У нас було чотири-п'ять гольових моментів, ми могли вийти вперед у першому таймі. Ми програли через грубу помилку. Подивимося, чи це було технічним промахом, чи легковажністю. Ми провели хороший матч, але поступилися, — заявив наставник.

Фахівець наголосив, що команда та вболівальники не заслуговували на такий результат:

— Мені шкода наших уболівальників, бо вони підтримували нас. Шкода команду, вона не заслуговувала на цю поразку. Я думаю, ми заслуговували на нічию. У нас був спад після їхнього голу, але до цього моменту ми майже нічого не дозволяли і мали кілька моментів. До 38-ї хвилини я не бачив ознак того, що ми можемо програти, — підкреслив тренер.

