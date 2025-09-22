Італія

Тренер Роми розповів про роботу над розвитком українського форварда.

Головний тренер Роми Джанп'єро Гасперіні повідомив, що планує допомогти форварду Артему Довбику відновити високий рівень гри.

— Нам потрібно розширити склад і розвинути деяких гравців, щоб вони стали сильнішими. Коли перемагаєш, працювати легше, але я завжди хвалив гравців. Тепер я хочу повернути Довбика на високий рівень, — зазначив тренер.

28-річний форвард провів за Рому 57 хвилин у трьох матчах, без результативних дій. Його команда займає четверте місце у Серії А, набравши дев’ять очок у чотирьох іграх.

Раніше стало відомо, що Бетіс не полишає ідею підписати Довбика.