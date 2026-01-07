Італія

Джан П’єро Гасперіні має серйозні розбіжності зі спортивним директором Фредеріком Массарою.

У Ромі загострилася внутрішня ситуація: у головного тренера Джан П’єро Гасперіні виникли суперечки зі спортивним директором Фредеріком Массарою.

Конфлікт став очевидним після чергового туру чемпіонату Італії. Попри перемогу над Лечче (2:0), Гасперіні демонстративно не пішов на спілкування з пресою.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, таке рішення тренера безпосередньо пов'язане з напруженими стосунками з директором клубу. Сьогодні запланована зустріч сторін для врегулювання ситуації.

Наразі Рома у 19 турах Серії А набрала 36 пунктів і посідає п'яту сходинку. Лідирує в чемпіонаті Інтер, у якого 39 очок.