Джан П’єро Гасперіні має серйозні розбіжності зі спортивним директором Фредеріком Массарою.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
07 січня 2026, 14:17
У Ромі загострилася внутрішня ситуація: у головного тренера Джан П’єро Гасперіні виникли суперечки зі спортивним директором Фредеріком Массарою.
Конфлікт став очевидним після чергового туру чемпіонату Італії. Попри перемогу над Лечче (2:0), Гасперіні демонстративно не пішов на спілкування з пресою.
За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, таке рішення тренера безпосередньо пов'язане з напруженими стосунками з директором клубу. Сьогодні запланована зустріч сторін для врегулювання ситуації.
Наразі Рома у 19 турах Серії А набрала 36 пунктів і посідає п'яту сходинку. Лідирує в чемпіонаті Інтер, у якого 39 очок.