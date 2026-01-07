Форвард уже на шляху до Риму.
Петар Ратков, Getty Images
07 січня 2026, 11:10
Сербський нападник австрійського РБ Зальцбург Петар Ратков у цьому сезоні продовжує нарощувати власну результативність, завдяки чому опинився в полі зору клубів із провідних європейських чемпіонатів.
22-річного виконавця активно вели скаути з різних країн, але в процесі перемовин найбільш спритними виявились представники римського Лаціо.
Пропозиція в 12 млн євро + 3 млн євро в якості бонусів стала вирішальною для погодження трансферу.
Відомо, що гравець незабаром прибуде до Риму для проходження медогляду та підписання контракту до 2030 року.
Зарплатня складатиме 1,5 млн євро за сезон.
У поточній кампанії на рахунку Раткова 12 голів та три асисти в 29 матчах.