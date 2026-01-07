Італія

Форвард уже на шляху до Риму.

Сербський нападник австрійського РБ Зальцбург Петар Ратков у цьому сезоні продовжує нарощувати власну результативність, завдяки чому опинився в полі зору клубів із провідних європейських чемпіонатів.

22-річного виконавця активно вели скаути з різних країн, але в процесі перемовин найбільш спритними виявились представники римського Лаціо.

Пропозиція в 12 млн євро + 3 млн євро в якості бонусів стала вирішальною для погодження трансферу.

Відомо, що гравець незабаром прибуде до Риму для проходження медогляду та підписання контракту до 2030 року.

Зарплатня складатиме 1,5 млн євро за сезон.

У поточній кампанії на рахунку Раткова 12 голів та три асисти в 29 матчах.