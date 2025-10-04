Італія

Скандальний італієць перебуває без клубу з літа цього року.

У рамках пошуку підсилення атаки Кальярі може підписати колишнього форварда збірної Італії Маріо Балотеллі, повідомляє CalcioMercato.

Причина — серйозна травма основного нападника Андреа Белотті: він порвав передню хрестоподібну зв’язку лівого коліна й вибув на тривалий час.

Клуб розглядає кандидатури серед вільних агентів. Окрім Балотеллі, до шортлиста увійшли Пако Алькасер, Венсан Абубакар та Ісаак Саксесс.

Балотеллі покинув Дженоа на початку липня 2025 року та з того моменту перебуває в статусі вільного агента. Минулого сезону нападник відіграв 6 матчів, провів на полі 56 хвилин і отримав дві жовті картки.