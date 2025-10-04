Італія

Команда Саррі зіграла у видовищну нічию з Торіно — 3:3.

У божевільному матчі в Римі Лаціо вирвав нічию завдяки пенальті в останню секунду компенсованого часу!

Сімеоне відкрив рахунок на 16-й хвилині після помилки захисту "орлів", але Маттео Канчелєрі відповів дублем — красивим дальнім ударом на 24-й і ще одним влучним пострілом на 40-й хвилині. Лаціо пішов на перерву з перевагою 2:1.

У другому таймі Торіно продовжив тиснути й зрівняв на 73-й хвилині зусиллями Че Адамса. На 90+3 хвилині Сауль Коко головою переправив м’яч у сітку після навісу — 2:3. Здавалося, "бики" забрали три очки.

Але Лаціо не здавався. На 96-й хвилині оборона Торіно втратила концентрацію й заробила пенальті після тривалої перевірки VAR. Катальді реалізував 11-метровий на 104-й хвилині — 3:3!

Лаціо набирає 7 очок і залишається на 13-му місці. У наступному турі команда Мауріціо Саррі вирушить у Бергамо на гру проти Аталанти.

Лаціо — Торіно 3:3

Голи: Канчельєрі, 24, 40, Катальді, 90+12 (пен) - Сімеоне, 16, Адамс, 73, Коко, 90+2

Лаціо: Проведель — Хюсай, Хіла, Тавареш (Лаццарі, 90), Романьйолі — Катальді, Башич (Белах'ян, 67) — Канчельєрі, Діа (Нослін, 81), Педро (Ісаксен, 67) — Кастельянос

Торіно: Ісраель — Педерсен (Дембеле, 78), Коко, Маріпан, Лазаро (Нкунку, 63) — Казадеї, Асллані, Тамез (Адамс, 70) — Нгонге, Сімеоне (Гінейтіс, 79), Влашич (Мазіна, 70)

Попередження: Романьйолі, Катальді, Кастельянос — Асллані, Казадеї, Маріпан

Лечче здобув мінімальну перемогу на виїзді над Пармою. Єдиний м’яч забив Соттіль на 38-й хвилині після асисту Галло. Обидві команди залишаються поза межами топ-10, але Лечче скорочує відставання від зони єврокубків.

Парма — Лечче 0:1

Гол: Соттіль, 38

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Ндіає — Брітшгі (Алмквіст, 46), Кейта, Бернабе (Естевес, 84), Серенсен, Валері (Левік, 26) — Кутроне (Бенедичак, 67), Пеллегріно

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі (Каба, 88), Рамадані, Беріша (Ндаба, 88) — П'єротті, Штулич (Камарда, 75), Соттіль (Банда, 68)

Попередження: Ндіає — Банда