П'ятий матч поспіль у всіх турнірах команда Ігора Тудора ділить очки із суперниками, а колектив Массіміліано Аллегрі навпаки — уперше не переміг за шість останніх зустрічей.
Ювентус — Мілан, Getty Images
05 жовтня 2025, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Мілан 0:0
На 53-й хвилині Крістіан Пулішич (Мілан) не забив пенальті (промах).
Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Ругані (Костич, 86), Келлі — Калулу, Локателлі, Маккенні, Камб’язо — Консейсан (Тюрам, 69), Їлдиз (Опенда, 68) — Девід (Влахович, 68).
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Лофтус-Чік, 63), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич (Нкунку, 74), С. Хіменес (Леау, 62).
Попередження: Локателлі, Гатті — Фофана, Бартезагі