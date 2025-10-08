Італія

Аргентинець з Комо продовжує вражати результативністю і лідирує за системою "гол+пас" разом з Пулішичем.

Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас отримав звання найкращого молодого гравця місяця в Серії А вдруге поспіль.

У вересні 21-річний аргентинець був ключовою фігурою атаки своєї команди. Він відзначився двома голами та двома результативними передачами у матчах проти Дженоа (1:1), Фіорентини (2:1) та Кремонезе (1:1).

За системою "гол+пас" Ніко Пас є одним із абсолютних лідерів Серії А, розділяючи перше місце з Крістіаном Пулішичем з Мілану. На рахунку таланта Комо 3 голи та 3 асисти у 6 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, що за чутками, влітку 2026 року мадридський Реал планує повернути Паса до свого складу, скориставшись опцією зворотного викупу, яка становить 10 мільйонів євро.