Італія

Контракт голкіпера закінчується в 2026 році, італійський клуб ризикує втратити одного зі своїх лідерів без компенсації.

Мілан ризикує втратити одного з ключових гравців команди — воротаря Майка Меньяна. Як повідомляє Calciomercato, переговори щодо нового контракту з 29-річним французом зайшли в глухий кут. Діюча угода гравця завершується у червні 2026 року, і якщо сторони не дійдуть згоди, Меньян може залишити клуб на правах вільного агента.

Ситуацію погіршив зірваний трансфер у Челсі, про який активно повідомляли влітку. За інформацією ЗМІ, Майк погодив особисті умови з лондонським клубом, однак сторони не змогли узгодити фінансові деталі з Міланом — угода не відбулася.

З моменту свого переходу з Лілля у 2021 році Меньян швидко став лідером "россонері". У дебютному сезоні він допоміг команді виграти Серію А вперше за 11 років і був визнаний найкращим воротарем чемпіонату Італії.

Головним претендентом на гравця залишається Челсі, який не полишає спроб підписати Меньяна. Вже з січня 2026 року воротар зможе вести переговори з іншими клубами та укласти попередній контракт — без згоди Мілана.