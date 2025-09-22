Англія

Французький воротар може укласти попередню угоду вже у січні.

Челсі відновив інтерес до голкіпера Мілана Майка Меньяна. Поштовхом до цього стала невпевнена гра Роберта Санчеса у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Чинний контракт Меньяна з італійським клубом завершується влітку наступного року, тож взимку він отримає право домовлятися з іншими командами.

Лондонці розглядають французького воротаря як кандидата на посилення основного складу, адже ситуація з надійністю на останньому рубежі викликає запитання.

Варто нагадати, що влітку француз опинився за крок від переходу в Челсі, але після приходу Массіміліано Аллегрі "россонері" відмовилися від ідеї продажу. Новий наставник вважає Меньяна ключовою фігурою своєї команди та переконав керівництво залишити його в Мілані.