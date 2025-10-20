Італія

Колишній наставник Фіорентини готовий очолити туринський клуб у разі відставки Тудора.

Керівництво Ювентуса може найближчим часом звернутися до Раффаеле Палладіно з пропозицією очолити команду. Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Палладіно, який раніше тренував Монцу та Фіорентину, розглядається як один із кандидатів на заміну нинішньому наставнику туринців Ігорю Тудору. За інформацією джерела, якщо клуб ухвалить рішення про відставку хорватського фахівця у найближчі тижні, він одразу зв’яжеться з Палладіно для обговорення деталей можливої співпраці.

Раффаеле, зі свого боку, готовий прийняти короткостроковий контракт до червня 2026 року з опцією продовження.

Нагадаємо, що Палладіно залишив Фіорентину після завершення минулого сезону, за підсумками якого команда фінішувала на шостому місці в Серії А і дійшла до півфіналу Ліги конференцій.

Ювентус наразі перебуває у складній ситуації: поразка від Комо стала для клубу шостим матчем поспіль без перемог у всіх турнірах. Туринці опустилися на сьоме місце в таблиці Серії А, маючи в активі 12 очок.