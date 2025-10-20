Італія

Чергова провокативна заява кінопродюсера.

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що в національних збірних слід ввести вікову стелю для гравців. Його слова наводить сайт Джанлуки Да Марціо.

"Щось в Європі має змінитися, час настав. Лідери бояться втратити свої зручні крісла, але зараз нам потрібно змінити правила, як і формат чемпіонатів.

Матчів зараз занадто багато. Для збірних потрібна межа. Наприклад, після 23 років ви більше не можете грати за національну команду – доведеться шукати нових молодих гравців. Викликаючи футболістів старше 30 років, які отримують травми, ви завдаєте удару по лігах.

До ліг немає ніякої поваги, і клуби отримують недостатню компенсацію за те, що віддають фактично в оренду гравців, яким платять 12 місяців на рік. Ми отримуємо компенсацію, але хочемо більшого", – сказав Де Лаурентіс.

Раніше Мауріціо Саррі розкритикував від'їзд футболістів до лав своїх національних збірних.