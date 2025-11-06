Італія

Півзахисник Ювентуса заявив, що новий тренер Лучано Спаллетті повернув його на комфортну позицію, натякнувши на тактичні помилки попередніх наставників.

Тен Копмейнерс публічно висловив полегшення після призначення Лучано Спаллетті головним тренером, заявивши, що тепер почувається набагато краще — Goal.

Нідерландський хавбек, який вважався одним з головних трансферних провалів сезону, схоже, отримує нове життя за нового керманича.

​Копмейнерс, який приєднався до Юве минулого літа, не міг знайти себе під керівництвом Тіаго Мотти та Ігоря Тудора. Його часто використовували на незвичних позиціях, зокрема як атакувального півзахисника або навіть "десятку", що грає спиною до воріт.

​Після нещодавнього матчу зі Спортінгом (1:1), Копмейнерс не приховував свого задоволення від змін.

"Я почуваюся набагато краще на цій позиції, тому що я не нападник, який грає спиною до воріт, як це було на початку сезону", – заявив нідерландець.

​Ці слова розцінюються як пряма критика на адресу Мотти і Тудора. За Спаллетті, Копмейнерс повернувся на свою звичну, більш глибоку позицію в центрі поля (або навіть у ролі лівого центрального захисника з функціями плеймейкера), де він може контролювати м'яч та розпочинати атаки.

​"Я розмовляв про це зі Спаллетті... Я грав на цій позиції багато років, саме тут я почуваюся комфортно", – підсумував Копмейнерс.