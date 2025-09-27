Італія

Італійський фахівець відповів на заяву футболіста.

Колишній головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про конфлікт з центральним захисником міланського Інтера Франческо Ачербі. Його слова наводить Football Italia.

"Зі мною були й інші люди, тож можете спитати їх, чи казав я правду.

Я все зробив правильно. Викликав гравців за погодженням із клубами, а потім у телефонній розмові мало не вибачився, визнавши, наскільки добре він провів той сезон у Серії А та Лізі чемпіонів.

Звичайно, я запитав його, чи він повністю доступний. Не розумію, чому це було проблемою", – сказав Спалетті.