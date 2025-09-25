Італія

Пояснення від італійського ветерана.

Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі висловився про відмову їхати у розташування збірної Італії у червні, цього року. Цитує 37-річного італійця Sky Sport Italia.

"Я не поїхав на Євро, тому переніс операцію, хоч і зробив усе, щоб бути у формі до турніру. У будь-якому випадку ніхто не дзвонив і не повідомляв мені, що я не включений до заявки. У футболі я нічого не чекаю, тож на цьому все й закінчилося.

Спаллетті — тренер, йому платять за те, щоб він вирішував яких гравців викликати, це не проблема. Проблемою стало те, що він публічно зробив кілька, відверто кажучи, не дуже приємних та недоречних заяв.

Спаллетті дзвонив мені двічі, одного разу зателефонував вранці мало не з вибаченнями. Але потім він сказав, що у мене були травми, тож мене, по суті, викличуть лише на матч із Норвегією. Він не казав, що, можливо, матиме мене на увазі на чемпіонаті світу чи в інших матчах. Зіставивши це з тим, що він говорив раніше, я відчув себе використаним.

Мені 37 років, я граю вже давно, тож якщо мене хочуть запросити всього на один матч, а потім знову викинуть, то я цілком можу залишитися вдома. Я не Мессі і не Пеле, я ніхто, але після того, що сталося, я зателефонував і висловив йому все.

Я живу заради своєї сім'ї та футболу, завжди казав, що готовий грати за Італію, але не за таких обставин. Я не хотів назавжди попрощатися зі збірною.

Поки що Гаттузо сказав мені "ні". Він тренер, і він ухвалює рішення, тому, якщо він викличе мене, я буду готовий. Якщо ні, то я продовжу йти своїм шляхом", – сказав Ачербі.