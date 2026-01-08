Італія

Італійський гранд планує зміцнити оборону в січні, розглядаючи гравців з АПЛ та Бундесліги.

Мілан має намір підсилити захисну лінію команди в поточне зимове трансферне вікно. Журналісти видання Calciomercato повідомляють, що у сфері зацікавленості італійського клубу перебувають кілька гравців оборони. Наразі розглядаються варіанти з підписанням Джо Гомеса із Ліверпуля, Мурільйо з Ноттінгем Форест та Кім Мін Дже, який представляє Баварію.

На сьогодні Мілан із 38 набраними балами перебуває на другому місці в Серії А. Команда продовжує переслідувати лідируючий Інтер, відстаючи від нього на чотири очки. При цьому "россонері" мають один матч у запасі, що зберігає високі шанси на зміну лідера чемпіонату.

Трансферна активність клубу в січні зумовлена бажанням забезпечити глибину складу для боротьби на кількох фронтах. Керівництво Мілана сподівається закрити питання з новим центрбеком найближчим часом.