Італія

Трансфер може опинитись на межі зриву.

Італійська Рома на поточне зимове трансферне вікно запланувала собі підписання нападника мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі.

І начебто ситуація виглядала так, ніби "вовки" впевнено закривають трансфер 25-річного виконавця, якого Джан П’єро Гасперіні бачить основним форвардом оновленої команди.

Однак час минає, оновлень щодо угоди про оренду до кінця сезону за 2 млн євро та подальший викуп за 19 млн євро не надходить, аж раптом стало відомо, що процес гальмує сам футболіст.

Распадорі не впевнений, що Рома наразі для нього є гарним варіантом, тоді як бажання гравця повернутись до Наполі виглядає значно більш сильним.

При цьому клуб із Неаполя спочатку має продати свого нападника Лоренцо Лукку, і лише після цього матиме ресурс вести перемовини з Атлетіко про зворотній трансфер на тлі продажу Распадорі минулого літа за 22 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку футболіста два голи та три асисти в 15 матчах.