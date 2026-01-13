Бергамаски узгодили трансфер нападника мадридського Атлетіко за 23 мільйони євро, випередивши римлян на фінішній прямій.
Джакомо Распадорі Getty Images
13 січня 2026, 12:12
Італійська Аталанта готує гучне підсилення атакувальної лінії. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Бергамо досяг повної домовленості про перехід Джакомо Распадорі з мадридського Атлетіко.
Трансфер став результатом несподіваних нічних переговорів, під час яких керівництву Богині вдалося швидко закрити угоду як з іспанським клубом, так і з самим гравцем. Сума трансферу складе 23 мільйони євро.
Особливої пікантності цій новині додає той факт, що головним претендентом на італійського форварда вважалася Рома. Однак Аталанта зуміла діяти рішучіше і буквально вихопила гравця з-під носа у столичного клубу. Найближчим часом Распадорі прибуде до Італії для проходження медичного огляду та підписання контракту.
Нагадаємо, італійський форвард перейшов до матрацників, влітку 2025 року з Наполі за 25 млн євро. У нинішній кампанії, Джакомо провів 14 ігор у всіх турнірах, забив 2 мʼячі та віддав 2 результативні передачі.