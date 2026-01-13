Італія

Бергамаски узгодили трансфер нападника мадридського Атлетіко за 23 мільйони євро, випередивши римлян на фінішній прямій.

Італійська Аталанта готує гучне підсилення атакувальної лінії. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Бергамо досяг повної домовленості про перехід Джакомо Распадорі з мадридського Атлетіко.

Трансфер став результатом несподіваних нічних переговорів, під час яких керівництву Богині вдалося швидко закрити угоду як з іспанським клубом, так і з самим гравцем. Сума трансферу складе 23 мільйони євро.

Особливої пікантності цій новині додає той факт, що головним претендентом на італійського форварда вважалася Рома. Однак Аталанта зуміла діяти рішучіше і буквально вихопила гравця з-під носа у столичного клубу. Найближчим часом Распадорі прибуде до Італії для проходження медичного огляду та підписання контракту.

Нагадаємо, італійський форвард перейшов до матрацників, влітку 2025 року з Наполі за 25 млн євро. У нинішній кампанії, Джакомо провів 14 ігор у всіх турнірах, забив 2 мʼячі та віддав 2 результативні передачі.