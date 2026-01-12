Римський клуб хоче орендувати нідерландця з правом подальшого викупу.
Доніелл Мален, Getty Images
12 січня 2026, 15:22
Вінгер Астон Вілли Доніелл Мален незабаром може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного нідерландця зацікавлена Рома, яка вже зробила першу офіційну пропозицію для клубу АПЛ.
Римський клуб хоче орендувати футболіста за 1,5 млн євро до кінця сезону з правом викупу за 23 млн євро.
Також наголошується, що Рома вже пропонує Доніеллу контракт до літа 2030 року.
Нагадаємо, Мален перебрався до Астон Вілли з Боруссії Д за 25 млн євро у січні минулого року. Цього сезону він провів 29 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.
