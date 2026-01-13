Італія

"Нерадзуррі" знайшли талант в Хорватії.

Міланський Інтер зробив пропозицію хорватському Хайдуку щодо центрального захисника Браніміра Млачича. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, сума трансферу 18-річного хорвата має скласти близько пʼяти мільйонів євро. Зазначається, з після купівлі Інтер залишить гравця в Хайдуку до кінця поточного сезону.

Бранімір Млачич провів 18 матчів за першу команду Хайдука, віддав дві результативні передачі та заробив дві жовті картки.