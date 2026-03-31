Збірна Італії готується до надважливого поєдинку проти Боснії і Герцеговини у фіналі плейоф відбору на чемпіонат світу. Колишній наставник Мілана, Роми та Ювентуса Фабіо Капелло дав свій прогноз на цю зустріч, зазначивши, що головною проблемою для італійців стане подолання масованої оборони суперника.

За словами досвідченого екстренера, збірна Боснії і Герцеговини зробить максимальну ставку на захист, намагаючись позбавити італійців вільного простору біля своїх воріт. Капелло заявив, що боснійці настільки закриються в захисті, що італійцям буквально знадобиться евакуатор, аби зрушити цей автобус від штрафного майданчика.

Ще одним викликом може стати стан ігрового поля. Фахівець попередив, що газон не буде ідеальним, і це може стати одним із вирішальних факторів, який ускладнить італійцям контроль м'яча та створення швидких атак.

Капелло також звернув увагу на психологічний стан та підготовку італійської команди до цього доленосного поєдинку: Тренеру потрібно виховати у команді справжнє почуття єдності; після цього вони повинні бути готові в усіх тактичних аспектах. Будемо відверті: на папері ми є сильнішою стороною.

"Ми зможемо диктувати гру, навіть на полі, яке кине нам додатковий виклик. Підхід до матчу скаже багато про що; я уявляю, що Італія збереже дуже високий рівень концентрації, але зрештою саме бажання пройти далі візьме гору" — резюмував Фабіо.

Матч Боснія і Герцеговина — Італія відбудеться сьогодні, стартовий свисток о 21:45.