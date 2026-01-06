Італія

Контакти між клубами поки відсутні, а Фіорентина планує залишити бразильського захисника.

Бразильський захисник Фіорентини Додо потрапив до сфери інтересів Інтера, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Матео Моретто.

Наразі прямого контакту між клубами не було, проте "нерадзуррі розглядають його як потенційний варіант підсилення складу найближчими днями.

Водночас із приходом Фабіо Паратічі у Фіорентину ймовірність трансферу зменшується. Клуб планує будувати команду на друге коло сезону із Додо, залишаючи його в складі до завершення поточного періоду.

Чинна трудова угода бразильця з "ліліями" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Цього сезону Додо відіграв за Фіорентину 25 матчів та забив один гол.