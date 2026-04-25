Англія

Рома взяла реванш у Болоньї за виліт із Ліги Європи (2:0)

Початок матчу був повністю за гостями зі столиці. Впродовж першого тайму римляни двічі вразили ворота Равальє. На 7-й хвилині Мален впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. У доданий час «вовки» подвоїли перевагу. Ель-Айнауї влучним ударом завершив швидку контратаку.

Після перерви малюнок гри кардинально змінився, але підопічні Італьяно не змогли відзначитись бодай один раз. У підсумку Рома втримала перемогу та взяла реванш за прикрий виліт із Ліги Європи. Наразі джалороссі посідають 5-те місце, маючи у своєму активі 61 пункт. Болонья йде 8-ю з 48 балами.

Болонья - Рома 0:2

Голи: Мален, 7, Ель-Айнауї, 45+1

Болонья: Равалья — Гелланн (Вітік, 77), Лукумі, Геггем — Маріу (Де Сільвестрі, 66), Фройлер, Фергюсон, Міранда (Дзортеа, 46) — Орсоліні (Камб'ягі, 77), Роу — Кастро (Одгор, 46)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Гіларді, 61) — Челік (Ренш, 46), Крістанте, Пізіллі, Франса — Суле (Ваз, 61), Мален (Дібала, 77)

Попередження: Ермосо, Ренш, Ель-Айнауї