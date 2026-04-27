Іспанець повернеться до Баварії після невдалої оренди.

Рома не буде активовувати опцію викупу вінгера Баварії Браяна Сарагоси, і 24-річний іспанець повернеться до мюнхенського клубу після завершення сезону.

Сарагоса приєднався до римлян у січні на правах оренди, однак закріпитися в основному складі команди Джан П’єро Гасперіні йому не вдалося. У всіх турнірах він провів лише шість матчів, відзначившись одним результативним пасом.

До переходу в Рому вінгер виступав у першій частині сезону за Сельту на правах оренди. Там він зіграв 26 матчів, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Наразі “джаллороссі” посідають 6-те місце в турнірній таблиці Серії А і продовжують боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів. У наступному турі Рома 4 травня зіграє проти Фіорентини.