До заявки африканської збірної увійшли 26 футболістів.
02 червня 2026, 14:43
Федерація футболу Сенегалу на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутній ЧС-2026.
До складу команди Папи Тьява увійшли 26 футболістів.
Воротарі: Едуар Менді (Аль-Ахлі), Морі Діау (Гавр), Єванн Діуф (Ніцца).
Захисники: Калідо Кулібалі (Аль-Хіляль), Крепен Діатта (Монако), Мусса Ніакате (Ліон), Ісмаїл Якобс (Галатасарай), Абдулає Сек (Маккабі Хайфа), Ель Хаджі Малік Діуф (Вест Хем), Антуан Менді (Ніцца), Мамаду Сарр (Челсі).
Півзахисники: Ідрісса Гує (Евертон), Пап Гує (Вільярреал), Пап Матар Сарр (Тоттенгем), Пате Сісс (Райо Вальєкано), Ламін Камара (Монако), Хабіб Діарра (Сандерленд), Бара Сапоко Ндіає (Баварія).
Нападники: Садіо Мане (Аль-Наср), Ісмаїла Сарр (Крістал Пелас), Іліман Ндіає (Евертон), Ніколя Джексон (Баварія), Бамба Дьєн (Лор’ян), Шериф Ндіає (Самсунспор), Ібрагім Мбає (Парі Сен-Жермен), Ассан Діао (Комо).
Нагадаємо, на ЧС-2026 Сенегал зіграє проти Франції, Норвегії та Іраку.