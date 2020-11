Лига наций

Похоже, Ливерпуль остался без четвертого основного защитника.

Защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон не принял участие в поединке Лиги наций против Словакии.

Как утверждает Not the Old Firm, футболист повредил заднюю поверхность бедра во время квалификационного поединка на Евро-2020.

Отмечается, что теперь защитнику придется пропустить определенный срок. Известно, что это уже четвертый игрок линии обороны Ливерпуля, который попал в лазарет. Напомним, тяжелую травму получили Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, а также пару недель пропустит Трент Александр-Арнольд.

Ранее Гомес прокомментировал свое повреждение, из-за которого он пропустит большую часть сезона.