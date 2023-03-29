Нидерланды. Новость

Документи показують, что російський олігарх інвестував у Вітесс як мінімум 117 мільйонів євро через офшорні компанії, незважаючи на свої неодноразові заперечення.

Російський олігарх Роман Абрамович таємно профінансував придбання футбольного клубу Вітесс із вищого дивізіону Нідерландів та роками фінансував його протягом періоду, коли він також володів лондонським Челсі. Про це повідомляє The Guardian, який посилається на документи, розглянуті разом з Бюром журналістських розслідувань.

Два минулі розслідування Королівської футбольної спілки Нідерландів не змогли виявити жодних фінансових зв’язків між Абрамовичем і клубом Вітесс, прийшовши до висновку, що російський олігарх не мав управлінського впливу на Вітесс. І клуб Ередивізі за часів його тодішніх власників, і Челсі за часів Абрамовича неодноразово заперечували причетність росіянина до фінансування Вітесса.

Проте, як повідомляє британське видання, фінансова інформація щодо цієї справи виявилася в файлах Oligarch, кеш-пам’яті витоку даних, які походять від кіпрського офшорного постачальника послуг MeritServus. Ці дані вперше розкривають щонайменше 117 мільйонів євро (102,8 мільйона фунтів стерлінгів) таємного фінансування Абрамовичем у придбання футбольного клубу Вітесс, яке проходило через низку організацій, зареєстрованих у непрозорих офшорних країнах.

Під час поглинання клубу в 2010 році, яке очолив колишній грузинський футболіст Мераб Жорданія, вже тоді з'явилися підозри у зв'язках з Челсі . Хоча на прес-конференції Жорданія й назвав Абрамовича своїм другом, тоді він заперечив причетність олігарха до фінансування клубу Вітесс. Тим не менш, Челсі у подальшому використовував нідерландський клуб як "партнерський", систематично відправляючи туди в оренду своїх молодих гравців, які на той момент були не готові до АПЛ (Неманья Матич, Мейсон Маунт тощо).

Подальші питання зв'язків Челсі та Вітес з'явилися у 2013 році, коли замість Жоржанії керівництво нідерландським клубом узяв на себе російський бізнесмен Олександр Чигиринський – ще один соратник Абрамовича. Це стало причиною початку другого розслідування з боку футбольної федерації Нідерландів, яке прийшло до висновку, що "немає жодних ознак того, що Челсі має вплив на політику Вітесса".

Правила УЄФА вимагають, щоб клуби, які грають один проти одного, мали незалежну власність і керувалися "для забезпечення чесності змагань", і що "жодна фізична або юридична особа не може контролювати або впливати більше ніж на один клуб, який бере участь у клубному турнірі під егідою УЄФА".

Витік документів показує, що Абрамович фінансував витрати Вітесса серією позик на суму щонайменше 117 мільйонів євро (102,8 мільйона фунтів стерлінгів) до кінця 2015 року. Це була величезна інвестиція для нідерландського клубу, чий загальний оборот у 2014-15 роках становив 14 мільйонів євро (12,3 мільйона фунтів).

Зазначимо, що після того, як Роман Абрамович був змушений продати лондонський Челсі наприкінці минулого сезону через російське вторгнення в Україну, потрапивши до санкційних списків Великої Британії, Вітесс з представника Нідерландів у єврокубках вже у нинішній кампанії став боротися за виживання.

Раніше стало відомо, що Вітесс і зовсім ризикує втратити професійний статус через свої борги.