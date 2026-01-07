Нідерланди. Новина

Гастон Авіла продовжить кар’єру в Аргентині. Аякс домовився про оренду 24-річного лівого захисника до його колишнього клубу — Росаріо Сентраль. Угода розрахована до 1 січня 2027 року.

Як повідомляється, клуби досягли усної згоди та завершують оформлення умов контракту.

Попри інтерес з боку одного з іспанських клубів, який з’явився в останній момент, Авіла вирішив повернутися до Росаріо Сентраль, аби зіграти з командою в Кубку Лібертадорес.

Умови оренди передбачають необов’язкову опцію викупу гравця за 6,5 мільйона євро. Через серйозну травму коліна аргентинець не зміг закріпитися в Аяксі — за першу команду амстердамського клубу він провів лише вісім матчів.