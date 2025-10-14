Португалія

Українець поступово відновлюється після травми плеча.

Атакуючий півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який раніше залишив розташування збірної України через травму плеча, повернувся до тренувань, повідомляє Record.

За інформацією джерела, 23-річний хавбек провів індивідуальне тренування, працюючи окремо від основної групи. У такому ж режимі тренувався і Ману Сілва.

Команда Жозе Моурінью готується до матчу 3-го раунду Кубка Португалії проти Шавеша, який відбудеться найближчими днями. Участь Судакова в поєдинку поки залишається під питанням.