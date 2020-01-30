Испания

Аргентинский форвард побил еще один рекорд в своей карьере.

Барселона разгромила Леганес в рамках в 1/8 финала Кубка Испании, забив в ворота соперника пять безответных мячей.

Капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси отличился дублем в том поединке, однако это стало далеко не единственным достижением аргентинца.

Благодаря победе над Леганесом, Месси стал первым в истории футболистом, который добыл победу в 500 поединках во всех турнирах Испании на клубном уровне. Барселона успела поздравить своего лидера с этим достижением.

Напомним, ранее Лионель Месси стал первым игроком, который отличился голом в испанской Примере 16 лет подряд.

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