Барселона разгромила Леганес в рамках в 1/8 финала Кубка Испании, забив в ворота соперника пять безответных мячей.

Капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси отличился дублем в том поединке, однако это стало далеко не единственным достижением аргентинца.

Благодаря победе над Леганесом, Месси стал первым в истории футболистом, который добыл победу в 500 поединках во всех турнирах Испании на клубном уровне. Барселона успела поздравить своего лидера с этим достижением.

... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/5y7tfk6Keo