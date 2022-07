Кубок Жоана Гампера — найдавніший товариський турнір, який щороку, починаючи з 1966, організовує каталонська Барселона на честь президента-засновника клубу.

"Блаугранас" змогли знайти суперника на турнір, від якого відмовились деякі європейські клуби. Ним став мексиканський клуб УНАМ Пумас.

Матч було заплановано на шосте серпня, але згідно із афішею Кубок перенесли на день пізніше.

