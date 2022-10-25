Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Вільярреал за крок від призначення Кіке Сетьєна на посаду головного тренера команди.

Як пише журналіст, перемовини з 64-річний фахівцем веде особисто президент "жовтої субмарини" Фернандо Роїг. Тренера захоплює проект Вільярреала і він залюбки готовий погодитися на цю пропозицію.

Наразі у стані клубу впевнені, що укладуть контракт із Сетьєном у найближчі години, це вважається питанням деталей.

Нагадаємо, колишній наставник Лас-Пальмаса, Бетіса і Барселони має замінити у Вільярреалі Унаї Емері, який очолив Астон Віллу. 

Зазначимо, що саме каталонський гранд був останнім місцем роботи Сетьєна. Звідти він був звільнений у серпні 2020 року після поразки 2:8 від мюнхенської Баварії.