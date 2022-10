Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Вільярреал за крок від призначення Кіке Сетьєна на посаду головного тренера команди.

Як пише журналіст, перемовини з 64-річний фахівцем веде особисто президент "жовтої субмарини" Фернандо Роїг. Тренера захоплює проект Вільярреала і він залюбки готовий погодитися на цю пропозицію.

Наразі у стані клубу впевнені, що укладуть контракт із Сетьєном у найближчі години, це вважається питанням деталей.

Quique Setién, one step away from being appointed as new Villarreal coach after direct call with president Roig. Talks are advanced for Setién as Emery’s replacement. 🚨🟡 #Villarreal Former Barça coach is attracted by this option and Villarreal project. pic.twitter.com/ZDG77RMI0Q

Villarreal are confident to complete the agreement with Quique Setién as new head coach in the next hours — as Setién is in direct negotiations with president Roig. 🚨🟡 #Villarreal



It's considered matter of details — as former Barça coach looks set to replace Unai Emery. pic.twitter.com/LtVz04x7Ru