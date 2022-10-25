Наразі вирішуються останні деталі.
Кіке Сетьєн, Getty Images
25 жовтня 2022, 07:48
Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Вільярреал за крок від призначення Кіке Сетьєна на посаду головного тренера команди.
Як пише журналіст, перемовини з 64-річний фахівцем веде особисто президент "жовтої субмарини" Фернандо Роїг. Тренера захоплює проект Вільярреала і він залюбки готовий погодитися на цю пропозицію.
Наразі у стані клубу впевнені, що укладуть контракт із Сетьєном у найближчі години, це вважається питанням деталей.
Нагадаємо, колишній наставник Лас-Пальмаса, Бетіса і Барселони має замінити у Вільярреалі Унаї Емері, який очолив Астон Віллу.
Зазначимо, що саме каталонський гранд був останнім місцем роботи Сетьєна. Звідти він був звільнений у серпні 2020 року після поразки 2:8 від мюнхенської Баварії.