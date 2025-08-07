Іспанія

"Блауграна" веде переговори з Ан-Насром щодо трансферу захисника.

Захисник Барселони Іньїго Мартінес може незабаром залишити клуб, повідомляє журналіст Маттео Моретто у соціальних мережах. За його інформацією, 34-річний іспанець близький до переходу в Ан-Наср, а переговори між сторонами тривають.

Мартінес приєднався до Барселони влітку 2023 року як вільний агент. Відтоді він провів 71 офіційний матч, забив три голи та віддав шість результативних передач.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить €5 млн.

Раніше повідомлялося, що Тер Штегена тимчасово усунено від капітанства в Барселоні.