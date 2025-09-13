Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 13 вересня, розпочавшись о 17:15.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 Реал Сосьєдад прийматиме Реал Мадрид.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 17:15. ЕСТАДІО АНОЕТА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сезон-2024/25 у чемпіонаті Іспанії виявився для Реала Сосьєдад найгіршим із 2018 року. Минулу кампанію "біло-сині" завершили поза топ-10 (11-ми) і з 35-ма голами були одними з найгірших команд Ла Ліги в атаці (тільки Реал Вальядолід і Хетафе забили менше). Іманоля Альгуасіля, який вирішив піти з клубу, на посаді керманича замінив Серхіо Франсіско.

Під його керівництвом Реал Сосьєдад в офіційних матчах ще не перемагав. У новому сезоні Ла Ліги "біло-сині" поки що набрали всього два залікових бала, незадовго до поєдинків за участі збірних дозволивши Реалу Ов'єдо здобути першу за понад 24 роки звитягу в рамках цього турніру. Колективу Франсіско вкрай необхідно покращити свою форму якнайшвидше, але є сумніви, що це вдасться йому вже сьогодні.

Реал Мадрид очікувано, хоч і скромно в двох випадках, набрав бажані дев'ять очок у стартових трьох турах нової кампанії чемпіонату Іспанії. Свого сьогоднішнього суперника на його полі в рамках Ла Ліги "вершкові" із сезону-2015/16 здолали сім разів, двічі поступившись йому й раз поділивши з ним залікові бали.

Також варто зауважити, що столичний колектив п'ять разів стримав свої ворота "сухими" під час попередніх шести протистоянь у Сан-Себастьяні (включно з Кубком). За версією букмекерів, фаворитами є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 5.50. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар, Муньйос — Горрочатегі, Сучич, Марін — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Чуамені, Вальверде, Гюлер — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА